المكسيك تسجل 577 وفاة جديدة بكورونا

2021/04/01 | 11:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت المكسيك 577 وفاة جديدة بفيروس

كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية،

ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد

إلى 203 آلاف و210.

كما سجلت البلاد 5977 إصابة جديدة

بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات

إلى

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