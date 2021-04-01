القضاء يصدر حُكمين بالحبس المشدّد ضد مدانين بتلقي الرشوة

2021/04/01 | 11:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدرت محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة، اليوم الخميس، حكمين بحق مدانين اثنين بالحبس الشديد لمدة سنتين على كل واحد منهما عن جريمة اخذ مبلغ مالي من احد التجار كرشوة نظير تخفيض التحاسب الضريبي.وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان، إن “محكمة جنايات الرصافة نظرت قضية لمدانين اثنين الاول يعمل موظفا […]

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