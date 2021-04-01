أبرز ماتضمنته جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على الموازنة

2021/04/01 | 11:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلن مجلس النواب العراقي، أبرز ما تضمنته الجلسة رقم 46من الفصل التشريعي الأول للسنة الثالثة، التي عقد أمس الاربعاء، وخصصت للتصويت على قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.وصوت المجلس، خلال الجلسة، على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021 والذي جاء لتأطير النشاطات والعمليات المالية للوزارات …

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