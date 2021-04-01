النزاهة تضبط أمين مخزن ومحامية بتهمتي الاختلاس والرشوة

2021/04/01 | 11:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، ضبط أمين مخزن ومحامية بتهمتي الاختلاس والرشوة في النجف وبابل.وقالت الهيئة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “أمين المخزن اختلس اكثر من (٩٤) […]

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