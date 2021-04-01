2021/04/01 | 11:08 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كردستان تعلن حظر التنقل بين المحافظات بدا من اليوم) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كردستان تعلن حظر التنقل بين المحافظات بدا من اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).