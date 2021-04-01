هواوي تعلن عن ارتفاع الأرباح في 2020 وتراجع نمو الإيرادات

2021/04/01 | 11:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت مجموعة هواوي العملاقة للاتصالات، تحقيقها أرباحاً في 2020، فيما شهد نمو الإيرادات تراجعاً حاداً على وقع تفشي الوباء وازدياد الضغوط الأميركية التي دفعت الشركة لاتباع خطوط جديدة في أعمالها التجارية.

وأفادت هواوي، غير المدرجة في البورصة، أن صافي أرباحها ارتفع بنسبة 3.2% إلى 64.6 مليار يوان (9.9 مليار دولار) في 2020، بينما ارتفعت الإيرادات بنسبة 3.8 % فقط إلى 891.4 مليار يوان.

وتعتبر هواوي أكبر مورد لتجهيزات شبكات الاتصال وإحدى الشركات الرائدة على صعيد إنتاج الهواتف الذكية، إلا أن مستقبلها بات ضبابياً منذ أن أطلق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في 2018 حملة لاحتواء الشركة أثرت تدريجياً على أرباحها الصافية.

وكانت هواوي قبل الحملة الأميركية تسجّل نمواً متيناً للمداخيل يراوح بين 30% أو أكثر، علماً أن النمو تباطأ في عام 2019 إلى نحو 19%.

وقالت هواوي إن قسم منتجاتها الاستهلاكية المسؤول عن إنتاج الهواتف الذكية وبقية الأجهزة الفردية والذي يؤمن أكثر من 50 % من إجمالي العائدات، حقّق في 2020 نمواً للمبيعات بنسبة 3.3 %، لكن هذا الرقم يخفي بشكل مقنّع التأثير المتزايد للعقوبات الأميركية.

تراجع الإيرادات

وتظهر بيانات محللين مستقلين أن شحنات الهواتف محلياً وخارجياً تراجعت بأكثر من 40% في الفصل الرابع من 2020، كما أن نمو إيرادات الشركات العام الماضي اقتصر على قسم شبكة النواقل في هواوي وبنسبة 0.2% فقط.

واستجاب عدد من حلفاء الولايات المتحدة لتحذيرات واشنطن من المخاطر الأمنية التي تشكّلها هواوي عبر منعها من المشاركة في تطوير شبكات الاتصال المحلية.

وتخوض الولايات المتحدة نزاعاً تجارياً مع الصين، وتخشى أن تستغل الحكومة الشيوعية في بكين أنظمة هواوي المستخدمة عالمياً لأغراض التجسس، وهو ما تنفيه الشركة والسلطات الصينية.

وتبخّرت آمال فتح صفحة جديدة بين الولايات المتحدة والصين في عهد الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن قبل أسبوعين، بعدما أدرجت هيئة الاتصالات الفدرالية الأميركية هواوي في قائمة الشركات الصينية التي تشكل تهديداً للأمن القومي.

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