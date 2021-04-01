بابلو نيرودا — غابرييل غارسيا ماركيز ..الرومانسية والثورية - هاتف بشبوش

#هاتف_بشبوش سنكتب للشيوعيين فقط في قادمات الأيام كما عادتنا في كل عام حتى عيدهم الأغر السابع والثمانين في 31/اذار ..
جزءٌ أخيربابلو نيرودا ــ غارسيا ماركيز ..الرومانسية والثورية جاء المطر ..وأنتَ بلاحبيبة طاحَ المطر..وأنتَ بلاحبيبة جاءَ المطر ، طاحَ المطر ، راح َالمطر وأنتَ بلاحبيبة ..
في الشذرة أعلاه للمغني الشيوعي العراقي ( طالب غالي) رسالة مفادها ، هو أننا سنكون في غاية ا ......
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