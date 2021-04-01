نقاش حول البيان الصادر من متظاهري وثوار تشرين - علي مهدي

2021/04/01 | 11:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_مهدي تحية طيبةمع الاعتزاز والتقدير الكبيرين لثوارنا الإبطال ولإقدامهم الثوري في التصدي ل طغمة الفساد المتربعة على عرش السلطة ، إليكم بعض الملاحظات حول البيان المؤرخ في 28 /3/2021اقدر النوايا الصادقة والمخلصة للمتصدين لكتابة هذا البيان، لكنه لم يأخذ طبيعة الوضع السياسي في العراق وتوازن القوى فيه في اللحظة التي صدر بها تعديل قانون المحكمة الاتحادية، الذي كان بديلا عن إصدار قانون جديدي يست ......





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