البيان المشترك العراقي السعودي: إتفاقيات ومذكرت تفاهم وتعاون

2021/04/01 | 11:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد.أصدر العراق والسعودية البيان المشترك، بعد زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي للمملكة العربية السعودية، حيث تضمنت اللقاءات بين الجانبين توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون بين البلدين.وجاء في البيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه انطلاقا من الروابط والوشائج الأخوية والتاريخية التي تجمع بين جمهورية العراق والمملكة العربية …

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