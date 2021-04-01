رئيس الجمهورية يبارك إقرار الموازنة ويشدد على توفير فرص العمل

2021/04/01 | 11:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد بارك رئيس الجمهورية برهم صالح، إقرار موازنة العراق المالية لعام 2021، فيما شدد على توفير فرص العمل ومكافحة الفساد.وقال الرئيس صالح في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “‏نُبارك التصويت على الموازنة، ونُحيي العمل الدؤوب بين الحكومة والبرلمان، واملنا ان يلبي تطلعات شعبنا لظروف معيشية افضل”.وأضاف، “أمامنا الآن استحقاق …

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