الكاظمي يهنئ بعيد آكيتو

2021/04/01 | 11:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

هنأ رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس (1 نيسان 2021)، بحلول عيد آكيتو (رأس السنة البابلية).

وكتب الكاظمي، عبر حسابه في ’’تويتر’’: "بمناسبة حلول عيد رأس السنة البابلية الكلدانية والاشورية (عيد آكيتو)، اتقدم بخالص التهاني والتبريكات الى اخوتنا الاشوريين والكلدانيين والسريان في العراق".

وأضاف "الامنيات بأن يبقى بلدنا قوياً بتنوعه، مزدهراً بابنائه على اختلاف طوائفهم واديانهم، وأن يعم الأمن والسلام في جميع ربوعه".

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