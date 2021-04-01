شابان ينحران صديقهما في ديالى لسرقة دراجته (صورة)

2021/04/01 | 11:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف نجم السعدي، مدير ناحية بني سعد في محافظة ديالى (20كم جنوب غرب بعقوبة)، اليوم الخميس (01 نيسان 2021)، تفاصيل إقدام شخصين على نحر صديقهما لسرقة دراجته النارية يوم أمس.

وقال السعدي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "شاباً في مقتبل عمره، حاول اثنان من أصدقائه نحره بسكين في أطراف بني سعد، بهدف سرقة دراجة نارية محورة (ستوتة) يقودها".

وأشار إلى أن "الضحية ورغم بشاعة إصابته، إلا أنه لم يفارق الحياة، وتم نقله مباشرةً إلى ردهات طوارئ بعقوبة، من أجل تلقي العلاج في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الأربعاء".

وأوضح المسؤول الحكومي، أن "القوات الأمنية تمكنت خلال فترة وجيزة، من اعتقال الجناة، وتقديمهما إلى القضاء، لينالا جزاءهما العادل".

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