بينهم إمرأة.. الأمن الوطني يلقي القبض على عصابة لتزوير المستمسكات والمعاملات

2021/04/01 | 11:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ألقت مفارز جهاز الأمن الوطني، القبض على عصابة لتزوير المستمسكات والمعاملات في محافظة البصرة، بينهم إمرأة.وذكر الجهاز في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بعملية نوعية مبنية على معلومات استخبارية، تمكنت مفارز جهاز الامن الوطني في محافظة البصرة، بعد استحصال الموافقات القانونية من اعتقال ابرز شبكة لتزوير المستمسكات والمعاملات …

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