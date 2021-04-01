تدمير كهف للارهابيين في الثرثار

2021/04/01 | 11:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامات طائرات التحالف الدولي بتدمير كهف في وادي الثرثار، وذلك حسبما اعلنته خلية الاعلام الامني اليوم الخميس.

وقالت الخلية في بيان لها، إن "طيران التحالف الدولي نفذ ضربة جوية في وادي الثرثار، اسفر عن تدمير كهف وقتل احد الإرهابيين".

الخلية اشارت الى ان الضربة الجوية التي نفذها التحالف الدولي جاءت بأمر من قيادة العمليات المشتركة العراقية.

PUKmedia / متابعة

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