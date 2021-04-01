العراق والسعودية يوقعان عدة اتفاقايات بينها الازدواج الضريبي وتمويل الصادرات

2021/04/01 | 11:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وقع وزير المالية علي عبد الامير علاوي عن الحكومة العراقية، الخميس، مع نظيره السعودي، اتفاقية بمجال الازدواج الضريبي وتمويل الصادرات.

وذكرت الوزارة في بيان (1 نيسان 2021)، ان "وزير المالية ورئيس المجلس التنسيقي العراقي- السعودي علي عبد الامير علاوي شارك مع الوفد الذي ترأسه الكاظمي وعدد من الوزراء وشخصيات رفيعة المستوى بناء على الدعوى الموجه الى رئيس الوزراء من المملكة العربية السعودية لغرض تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".

واضاف البيان انه "استكمالًا لاعمال المؤتمر المجلس التنسيق العراقي – السعودي الذي عقد في بغداد كانون الثاني 2020 وقع عن الحكومة العراقية وزير المالية علي عبد الامير علاوي اتفاقية منع الإزدواج الضريبي، ووقعها عن الجانب السعودي وزير المالية السعودي".

ولفت البيان الى ان "الوزير وقع اتفاقية تمويل الصادرات السعودية، ووقعها عن الجانب السعودي الرئيس التنفيذي المكلف للصندوق السعودي للتنمية، بالاضافة الى توقيع الحكومة العراقية ثلاث اتفاقيات ومذكرات تفاهم مشتركة بين الجانبين العراقي والسعودي تمثلت "بمجال التخطيط التنموي للتنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص، واتفاقية بمجال الثقافة واتفاقية بمجال الاعلام".

واوضح البيان ان "هذه الخطوات تأتي لاستكمال اعمال المجلس التنسيقي العراقي - السعودي لدعم وتعزيز مصلحة البلدين الشقيقين في مجالات السياحة والاقتصاد والامن والتنمية والتجارة التي ستسهم في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الاجنبية وتعزيز الايرادات من خال تحقيق التنمية الاقتصادية".

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