نجا بأعجوبة.. شاب من ديالى تكتب له حياة جديدة بعد قيام رفاقه بنحره! (صورة)

2021/04/01 | 11:23 - المصدر: NRT عربية

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نجا شاب عشريني، الخميس، من موت محقق، بعد قيام شخصين من رفاقه بنحر رقبته، بهدف سرقة "تكتكه" في ديالى.

وكشف مصدر امني لـ NRT عربية (1 نيسان 2021)، ان "شابا من مدينة (خان بني سعد)، تعرض لمحاولة طعن بالسكاكين، ما تسبب بتعرضه الى اصابات بليغة جنوب غربي بعقوبة".

واوضح المصدر ان "الشاب نجا بمعجزة ونقل على اثرها لمستشفى بعقوبة لتلقي العلاج اللازم".

واكد ان "القوات الامنية فتحت تحقيقا لمعرفة تفاصيل الحادثة".

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