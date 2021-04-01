الكاظمي يهنئ بعيد اكيتو: سيبقى العراق قوياً بتنوعه

2021/04/01 | 11:29 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ هنأ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، بمناسبة حلول عيد رأس السنة البابلية الكلدانية والاشورية “عيد اكيتو”.وكتب الكاظمي على حسابه الشخصي بموقع “تويتر” قائلا “بمناسبة حلول عيد رأس السنة البابلية الكلدانية والاشورية (عيد آكيتو)، اتقدم بخالص التهاني والتبريكات الى اخوتنا الاشوريين والكلدانيين والسريان في العراق، والامنيات بأن يبقى بلدنا قوياً بتنوعه، مزدهراً بابنائه على اختلاف طوائفهم واديانهم، وان يعم الأمن والسلام في جميع ربوعه”.

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