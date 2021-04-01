بالصور:الكاظمي يؤدي مناسك العمرة

2021/04/01 | 11:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

اليوم الخميس (1 نيسان 2021) مناسك العمرة،

خلال الزيارة الرسمية التي يجريها الى

المملكة السعودية.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية

الرسمية، بأن "رئيس مجلس الوزراء

ال

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