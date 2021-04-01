بضربة جوية .. تدمير كهف ومقتل إرهابيين في الثرثار

2021/04/01 | 11:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس،

مقتل إرهابيين وتدمير كهفاً لهم في وادي

الثرثار.

وقالت الخلية في بيان صحفي إنه "بأمر من

قيادة العمليات المشتركة، طيران

التحالف الدولي ينفذ ضربة جوية في وادي

الثرثار،

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