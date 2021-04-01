بالصور: العثور على كدس للعبوات الناسفة في كركوك

2021/04/01 | 11:42 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الخميس، تنفيذ عملية تفتيش والعثورعلى كدس للعبوات الناسفة في محافظة كركوك.

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قطعات اللواء التاسع عشر الفرقة الخامسة شرطة اتحادية وبإشراف قائد الفرقة اللواء "حيدر المطوري" نفذت عملية تفتيش وتطهير منطقة "الوسطانية"ضمن ناحية الرشاد بمحافظة كركوك، أسفرت عن العثور على كدس يحتوي على اكثر من 60 عبوة ناسفة ومسطرة تفجير بالإضافة الى صاروخين كاتيوشا، من مخلفات داعش الارهابي".

واضاف البيان انه "تم معالجة المواد موقعياً من قبل مفارز متفجرات اللواء".

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