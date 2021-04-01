الشرطة الاتحادية تلقي القبض على مطلوب بقضايا إرهابية في بغداد

2021/04/01 | 11:42 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الخميس، القبض على مطلوب بقضايا إرهابية في العاصمة بغداد.

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية وبعملية نوعية، تمكنت قوة من اللواء الاول الفرقة الاولى شرطة اتحادية من إلقاء القبض على احد المطلوبين وفق المادة ٤/إرهاب في منطقة (الفضيلية) شرق بغداد".

واضاف البيان انه "تم إحالة المتهم المطلوب الى الجهات المختصة اصولياً لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقه".

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