2021/04/01 | 11:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

ارتفع الذهب مجددا الخميس 1 ابريل عن أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع والذي بلغه في الجلسة السابقة، إذ تراجع الدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة، بينما قدمت خطة للرئيس جو بايدن بقيمة تزيد عن تريليوني دولار للوظائف المزيد من الدعم لجاذبية المعدن الأصفر كتحوط في مواجهة التضخم.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.4% إلى 1713.55 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:40 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ الثامن من مارس آذار عند 1677.61 دولار أمس الأربعاء.



ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1712.30 دولار للأونصة.

وتراجع مؤشر الدولار بعد أن بلغ أعلى مستوى في عدة أشهر أمس الأربعاء، مما يقلص تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وأعلن بايدن عن ثاني مقترح تشريعي تبلغ تكلفته عدة تريليونات من الدولارات خلال شهرين من توليه منصبه، ويشمل 621 مليار دولار لإعادة بناء البنية التحتية.

ويُنظر إلى الذهب على أنه تحوط في مواجهة ارتفاع التضخم الذي قد يلي تدابير التحفيز، لكن زيادة في الآونة الأخيرة في عوائد سندات الخزانة الأميركية ضغطت على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.3% إلى 24.31 دولار، بينما تراجع البلاتين 0.4% إلى 1182.04 دولار واستقر البلاديوم دون تغيير عند 2618.31 دولار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الذهب ينتعش من أدنى مستوى في 3 أسابيع مع توقف صعود الدولار) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الذهب ينتعش من أدنى مستوى في 3 أسابيع مع توقف صعود الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).