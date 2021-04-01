بناء الأحزاب الماركسية – اللينينية: السياقات، السيرورات، الأفكار والتجارب (القسم الرابع) - الشرارة

2021/04/01 | 11:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الشرارة القسم الرابعI ــــ الحزب البلشفي ينمو ويتصلب عبر محن الحرب العالمية الامبريالية الأولى ومعارك الثورة البروليتارية عندما اندلعت الحرب الامبريالية الأولى سنة 1914، وحده الحزب البلشفي، الذي أسسه لينين، ظل مخلصا لمبادئ الماركسية ولقضية الأممية البروليتارية.



سنتين قبل ذلك، عرف الحزب تطورا عن طريق إتقانه للربط بين العمل اللاشرعي والعمل القانوني، واستطاع أن يهزم التصفويين، وأن يحول العديد ......





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