طرائف الأدباء الكبار - اشرف عتريس

2021/04/01 | 11:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اشرف_عتريس كانت رؤى يا صديقى واستشراف لما هو قادم لكن الحقيقة جاءت صادمة والنتيجة نكسة بكل المقاييس وأصبحت التصورات مجرد خيالات ساذجة من قلوب مرهفة وعقول حالمة لاتفيد فى مجتمع يتقدم نحو الخلف بجدارة وغباء شديدين فمثلا عباس العقاد تصور أن جيل 2000 سوف يتحصن بالوعى الشديد الذى يجعله يستغنى عن نصائح الشيوخ والأباء وحكمة الجدادبينما حذر توفيق الحكيم من حرب بين طرفى الصراع (القديم ) فى الس ......





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