وزير الداخلية السعودي: التعاون الأمني مع العراق يشهد تطوراً مستمراً وتنسيقاً وثيقاً

2021/04/01 | 11:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الخميس (1 نيسان 2021)، أن التعاون الأمني بين السعودية والعراق يشهد تطوراً مستمراً وتنسيقاً وثيقاً.

وقال بن نايف، عبر حسابه في "تويتر"، تابعته (بغداد اليوم)، إن "زيارة دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للمملكة استجابة لدعوة سيدي خادم الحرمين الشريفين، ولقائه بسمو سيدي ولي العهد، تأكيد على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وحرص قيادتي البلدين على تعزيزها في المجالات كافة".

وأضاف، أن "التعاون الأمني يشهد تطورًا مستمرًّا وتنسيقًا وثيقًا، وتَحققت من خلاله نجاحات في شتى الملفات الأمنية، ويُعد شاهدًا على إيمان المملكة العميق بأن أمن العراق جزء لا يتجزأ من أمن المملكة العربية السعودية".

ووصل الكاظمي يوم أمس إلى العاصمة السعودية الرياض، وكان في استقباله ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وعقدا اجتماعاً موسعاً أكدا فيه ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

ووفقاً للبيان المشترك العراقي السعودي، فتم الاتفاق على مجموعة قرارات، بينها، إنشاء صندوق عراقي سعودي، يقدّر رأس ماله بـ 3 مليارات دولار.

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