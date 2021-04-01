الصدر يعلن عزمه تشكيل لجان للصلح بين العشائر ويدعو الحكومة لإيقاف نزاعاتها

2021/04/01 | 11:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تحدث زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الخميس (1 نيسان 2021)، عن الصراعات والنزاعات في فئات المجتمع العراقي، وخصوصاً ما يحدث بين بعض العشائر العراقية، بمختلف المحافظات.

وفي تغريدة مطولة، بخصوص العلاقات الاجتماعية، نشرها على حسابه في ’’تويتر’’، شدد الصدر على ضرورة التآخي ونبذ الخلافات بين مختلف الفئات المجتمعية.

وأشار إلى انه يتعزم "تشكيل لجان لتفعيل الصلح بين العشائر العراقية، وانهاء النزاعات بينهم بـ"الحكمة والموعظة الحسنة".

وقال الصدر، مخاطباً العشائر المتنازعة "لا اريد منكم سوى التجاوب".

يتبع.



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