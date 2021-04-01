الطائي: ننتظر الأوامر لتنفيذ الخطوات اللاحقة لاتفاقية سنجار

2021/04/01 | 11:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد عمليات غرب نينوى في العراق اللواء جبار الطائي، اليوم الخميس، أن الاتفاقية الأمنية في سنجار تجري على قدم وساق، لافتاً إلى أن القيادة بانتظار ...

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