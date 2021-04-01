الكهرباء العراقية تعلن السقف الزمني لمشروع الطاقة مع الاردن

2021/04/01 | 11:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الخميس، عن مسار الربط والسقف الزمني لمشروع الطاقة مع الأردن، فيما أشارت إلى امكانية تأسيس سوق طاقة مفتوحة بعد ال...

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