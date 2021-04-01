الكاظمي: العلاقة مع كوردستان في عصرها الذهبي

2021/04/01 | 11:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي ان حكومته تعمل على تذليل العقبات في العلاقة مع اقليم كوردستان.

وقال الكاظمي خلال حديث للصحافيين في العاصمة السعودية الرياض مساء امس الاربعاء، ان يرى بأن العلاقة مع اقليم كوردستان "تمر بعصرها الذهبي الآن رغم كل التحديات"، مضيفا بأنه عاش مع كل القيادات الكوردية منذ الثمانينيات، مشيرا الى انه كان "أحد الشباب الذين حاربوا مع الكورد".

واشار الكاظمي الى ان رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح حليف وصديق، مؤكدا العمل على تذليل العقبات مع الاقليم.

PUKmedia / متابعة

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