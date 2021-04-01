الحبس الشديد لمدانين بأخذ مبلغ مالي من تاجر

2021/04/01 | 11:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدرت محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية حكمين لمدانين اثنين بالحبس الشديد لمدة سنتين على كل واحد منهما عن جريمة اخذ مبلغ مالي من احد التجار كرشوة نظير تخفيض التحاسب الضريبي.وذكر بيان لمجلس القضاء تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “محكمة جنايات الرصافة …

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