التحالف الدولي ينفذ ضربة جوية في وادي الثرثار

2021/04/01 | 12:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد نفذ طيران التحالف الدولي في العراق، ضربة جوية في وادي الثرثار.وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بأمر من قيادة العمليات المشتركة، طيران التحالف الدولي نفذ ضربة جوية في وادي الثرثار، أسفرت عن تدمير كهف وقتل احد الإرهابيين”.

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