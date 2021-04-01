كلوب هاوس..

2021/04/01 | 12:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سالم مشكور

تطبيق جديد على أجهزة آي فون يسرق وقت

ملايين البشر ويسلب نومهم.



العراقيون

لهم حضورهم اللافت للنظر، في غرف هذا

البرنامج الصوتية، رغم أن انتشاره لم

يبدأ سوى قبل شهرين تقريباً.



هذا

البرنا

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