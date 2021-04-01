هزيمة مدوية لألمانيا في تصفيات مونديال قطر 2022

2021/04/01 | 12:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مني منتخب ألمانيا بهزيمة مذلة في عقر

داره أمام مقدونيا الشمالية (1-2) في

المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء،

في الجولة الثالثة من تصفيات أوروبا

المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

وأحرز ثنائية مقدونيا

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