مقتدى الصدر يغرد بشأن العلاقات الاجتماعية وأهمية ’التعارف’

2021/04/01 | 12:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، على أهمية العلاقات الاجتماعية للأفراد، فيما اشار الى استحالة العيش بمعزل عن الناس.

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ولخص الصدر ضمن سلسلة تغريداته اليومية، وتابعها "ناس" (1 نيسان 2021)، 4 اسباب لأهمية التعارف، فيما دعا إلى تشكيل لجان لتفعيل "الصلح" بين العشائر.

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