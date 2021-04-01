الذهب ينتعش من أدنى مستوى في 3 أسابيع

2021/04/01 | 12:09 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ارتفعت أسعار الذهب مجددا، اليوم الخميس، عن أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، والذي بلغه في الجلسة السابقة، إذ تراجع الدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة.وقدمت خطة للرئيس الأميركي جو بايدن، بقيمة تزيد عن تريليوني دولار للوظائف، المزيد من الدعم لجاذبية المعدن الأصفر كتحوط في مواجهة التضخم.وصعد الذهب في التعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1713.55 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:40 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ الثامن من مارس الماضي عند 1677.61 دولار أمس الأربعاء.وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق لدى “أواندا” إن “الذهب ارتفع أثناء الليل بفعل تدفقات لإعادة موازنة المحافظ بنهاية الفصل، وبمساعدة من […]

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