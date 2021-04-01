تباطؤ نمو النشاط الصناعي في الصين لأدنى مستوى منذ أبريل2020

2021/04/01 | 12:13 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: نما النشاط الصناعي في الصين خلال الشهر الماضي بأبطأ وتيرة في عام تقريباً، مع ضعف الطلب المحلي.

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