الصدر يعلن العزم على تشكيل لجان لتفعيل الصلح بين العشائر

2021/04/01 | 12:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، العزم على تشكيل لجان لتفعيل الصلح بين العشائر وانهاء النزاعات.

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