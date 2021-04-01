رويترز: أوبك+ مترددة بين تمديد خفض إنتاج النفط وزيادة الإمدادات

2021/04/01 | 12:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت مصادر لرويترز في أوبك+ إن المجموعة ستناقش خيارين رئيسيين للسياسات النفطية في مايو أيار وبعد ذلك، من بينها تمديد التخفيضات القائمة وزيادة تدريجية للإنتاج.

وقال مصدران إن الزيادة لن تتجاوز 0.5 مليون برميل يوميا.

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