المجلس العراقي للاختصاصات الطبية يجري امتحاناته النهائية الحضورية

2021/04/01 | 12:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاعلنت وزارة التعليم العالي، اليوم الخميس، عن اجراء المجلس العراقي للاختصاصات الطبية امتحاناته النهائية الحضورية لطلبة الدراسات العليا في مختلف التخصصات.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "المجلس العراقي للاختصاصات الطبية اجرى امتحاناته النهائية الحضورية لطلبة الدراسات العليا في مختلف التخصصات".واضاف ان "طلبة المجلس العراقي للاختصاصات الطبية خاضوا الاختبارت المباشرة في (34) تخصصا عاما و(14) تخصصا دقيقا و (19) زمالة".تجدر الاشارة الى أن الامتحانات في المجلس العراقي للاختصاصات الطبية تتكون من امتحان أولي وامتحان نهائي لكل تخصص، ويشارك بالامتحان الأولي طلبة المرحلة الأولى بعد إكمالهم السنة التدريبية، وأما الامتحان النهائي فيشترك فيه طلبة المرحلة الأخيرة بعد استيفاء متطلبات الدراسة والتدريب.

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