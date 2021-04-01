2021/04/01 | 12:18 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النفط يرتفع وسط توقعات بمواصلة "أوبك+" التخفيضات الحالية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/01 | 12:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يرتفع وسط توقعات بمواصلة "أوبك+" التخفيضات الحالية) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط يرتفع وسط توقعات بمواصلة "أوبك+" التخفيضات الحالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).