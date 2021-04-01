راموس يتحدث عن مستجدات تجديد عقده مع ريال مدريد

2021/04/01 | 12:19 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد قائد ريال مدريد، المدافع سيرخيو راموس، على عدم وجود أي مستجدات بشأن تجديد عقده مع النادي الملكي، بالإضافة لتعليقه على عدم مشاركته أساسيا مع منتخب إسبانيا ضد كوسوفو.وشارك راموس، بديلا في الدقيقة الـ86 من عمر المباراة التي استضافت فيها إسبانيا منتخب كوسوفو، أمس الأربعاء، لحساب الجولة الثالثة في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم “قطر 2022″، ليصل المدافع الإسباني إلى المباراة رقم 180 في تاريخه مع منتخب “لاروخا”.وعقب المباراة، تحدث راموس عن خوضه 5 دقائق فقط، قائلا: “دائما يكون من المهم زيادة سجل المباريات، وكان من المهم أيضا حصد 3 نقاط (في المباراة الثالثة) […]

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