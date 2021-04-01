مباراتان بدوري الكرة الممتاز اليوم.. التوقيتات والقنوات الناقلة

2021/04/01 | 12:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تُفتتح اليوم الخميس (1 نيسان 2021)، الجولة 26 بدوري الكرة الممتاز بمباراتين، واحدة في أربيل، والثانية في بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن الجولة 26 ستفتتح اليوم عندما يستضيف أربيل النجف على ملعب فرانسوا حريري، فيما يحل نفط البصرة ضيفاً على الزوراء بملعب الشعب الدولي.

أربيل - النجف تقام عند الساعة الثالثة ظهراً، وتُنقل مباشرة على قناة الشباب سبورت.

الزوراء - نفط البصرة تقام عند الساعة الخامسة والنصف عصراً، وتُنقل مباشرة على قناة الشباب سبورت

يشار إلى أن الجولة نفسها ستستكمل يوم غد الجمعة بإقامة أربع مباريات، بينما تختتم السبت بنفس العدد من اللقاءات.

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