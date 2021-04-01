وصفتها بـ ’’المرحلة الخطيرة’’.. صحة السليمانية تحذر من تزايد إصابات كورونا

2021/04/01 | 12:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- السليمانية

حذرت المديرية العامة لصحة السليمانية، الخميس (1 نيسان 2021)، من تزايد الاصابات بفيروس كورونا المستجد، داعية المواطنين الى المزيد من الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية.

وقال المتحدث الرسمي باسم المديرية، ياد نقشبندي في تصريح صحفي إن "عدد الإصابات بفايروس كورونا في تزايد، لعدم التزام المواطنين بالتعليمات الوقائية وبسبب سرعة انتشار الفيروس"، لافتا إلى أن "الأوضاع الصحية في إقليم كردستان، حاليا تمر بمرحلة خطرة".

وأضاف، أن "90 حالة تتواجد في المستشفيات بحسب احدث احصائية، بضنمها 18 حالة غير مستقرة"، مشيرا إلى أن "عدد الحالات غير المستقرة خلال الأشهر المنصرمة بلغت 20 حالة من اصل 200 اصابة بكورونا"

ودعا المتحدث باسم صحة السليمانية، المواطنين إلى "مراجة المراكز الصحية مع ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا".

وبشأن اللقاحات، أكد نقشبندي، أن "الوجبة الثانية من اللقاح المضاد لكورونا تبلغ 16 ألف جرعة يتم تطعيم الكوادر الصحية بها أيضا"، مؤكدا أن "الحصة قليلة ويجب الإسراع بشراء اللقاح المضاد لضمان توفيره للجميع".

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