2021/04/01 | 12:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /خاص كشف محافظ البصرة، أسعد العيداني، اليوم الخميس، عن خطة جديدة لإعادة وتأهيل نهر العشار وسط البصرة لإنقاذه من الاندثار.وقال العيداني في تصريح خاص”للمركز الخبري الوطني”، إن “نهر العشار هو جزء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ البصرة يطرح خطة لإنقاذ نهر “العشار” من الاندثار المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ البصرة يطرح خطة لإنقاذ نهر “العشار” من الاندثار) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ البصرة يطرح خطة لإنقاذ نهر “العشار” من الاندثار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).