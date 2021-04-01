2021/04/01 | 12:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق البطريرك الماروني بشارة الراعي مواقف نارية تؤكد تصميمه على المطالبة بالحياد اللبناني، وفقا لما ذكرت تقرير إخبارية، الخميس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البطريرك الراعي يشن هجوما حادا على حزب الله: تريدون إبقاء لبنان في حالة حرب) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البطريرك الراعي يشن هجوما حادا على حزب الله: تريدون إبقاء لبنان في حالة حرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).