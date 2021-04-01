ماكرون يعلن فرض إجراءات مشددة تمتد لـ 3 أسابيع في عموم البلاد

2021/04/01 | 12:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فرض إجراءات واسعة النطاق تشمل جميع الأراضي الفرنسية وتمتد لثلاثة أسابيع ضمن الإجراءات الهادفة لاحتواء الموجة الثالثة من الوباء.

وقال ماكرون في كلمة متلفزة إن هذه الإجراءات تتضمن حظر التجوال من الساعة السابعة مساء واغلاق للمحلات التجارية وعدم السماح للمواطنين الابتعاد عن محيط مناطق سكناهم دون مبرر، مضيفا أن البلاد تواجه زيادة حادة في اعداد الإصابات بالنسخة البريطانية المتحورة.

وأشار ماكرون الى أن الإجراءات الجديدة شملت إغلاق دور الحضانة والمدارس لمدة ثلاثة أسابيع، والمعاهد والثانويات لمدة أربعة أسابيع وتوحيد مواعيد عطلات الربيع في سائر أنحاء البلاد.

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