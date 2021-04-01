2021/04/01 | 12:34 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، في ظل آمال بأن مجموعة “أوبك+”، التي ستجتمع اليوم ستقرر مواصلة كبح الإنتاج في مواجهة ارتفاع جديد للإصابات بكوفيد-19 في بعض المناطق.وارتفع خام “برنت” بنسبة 1.1 بالمئة إلى 63.45 دولار للبرميل، بحلول الساعة 03:26 بتوقيت غرينتش، بعد أن نزل 2.2 بالمئة أثناء الليل.وزاد الخام الأمريكي بنسبة 1.2 بالمئة إلى 59.87 دولار للبرميل، بعد أن هبط 2.3 بالمئة أمس الأربعاء.ويجتمع وزراء الطاقة من منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفائها، بينهم روسيا وكازاخستان، المجموعة المعروفة باسم “أوبك+”، سيجتمعون في وقت لاحق اليوم للنظر في خيارات من بينها تمديد خفض الإنتاج وزيادة تدريجية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط يصعد وسط توقعات بقيام “أوبك+” بمواصلة التخفيضات الحالية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يصعد وسط توقعات بقيام “أوبك+” بمواصلة التخفيضات الحالية) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط يصعد وسط توقعات بقيام “أوبك+” بمواصلة التخفيضات الحالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).