رويترز تنقل خبرًا “مقلقًا” حول خطوة مرتقبة قد تتلاعب باسعار النفط

2021/04/01 | 12:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

قالت مصادر لرويترز في أوبك+ إن المجموعة ستناقش خيارين رئيسيين للسياسات النفطية في مايو أيار وبعد ذلك، من بينها تمديد التخفيضات القائمة وزيادة تدريجية للإنتاج.

وقال مصدران إن الزيادة لن تتجاوز 0.5 مليون برميل يوميا.

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