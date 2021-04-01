طيران الجيش العراقي يدمر مضافات ودراجات نارية لداعش في صلاح الدين

2021/04/01 | 12:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- صلاح الدين

أعلن الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول، الخميس (1 نيسان 2021)، تدمير دراجات نارية ومضافات ونفق لعناصر داعش في صلاح الدين.

وقال اللواء رسول في بينا مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، إن "طيران الجيش تمكن من تدمير ثلاث دراجات نارية وأربع مضافات ونفق ومقطورتي ماء ومولد ديزل لداعش".

وأضاف، أن "عملية تدمير المضافات والدراجات جاءت أثناء تنفيذ واجب أستطلاع وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات ‫صلاح الدين".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت خلية الإعلام الأمني، تدمير كهف ومقتل أحد الإرهابيين بضربة جولية للتحالف الدولي في وادي الثرثار".

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