الصدر يعتزم تشكيل لجان لتفعيل الصلح بين العشائر العراقية

2021/04/01 | 12:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن زعيم التيار الصدري في العراق السيد مقتدى الصدر، اليوم الخميس، عزمه تشكيل لجان لتفعيل الصلح بين العشائر وانهاء النزاعات بينهم بالحكمة والموعظة ال...

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